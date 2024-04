F1 | Non solo Williams, anche Alpine non ha il telaio di scorta a Suzuka [VIDEO]

F1 Alpine telaio Suzuka – Dopo il caso Williams di Melbourne, anche Alpine ha confermato che Esteban Ocon e Pierre Gasly non avranno a disposizione un telaio di riserva nel prossimo Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nell’ottica del contenimento costi, la scuderia francese ha scelto di investire la parte iniziale del budget stagionale sullo sviluppo della vettura, rimandando di fatto la fabbricazione di alcuni pezzi di ricambio come ad esempio il telaio supplementare.

Una scelta rischiosa, come ha ampiamente dimostrato la Williams in Australia con il caso Alexander Albon, ma dettata dalle esigenze imposte dal budget cap. Come dichiarato da Mara Sangiorgio, il telaio supplementare in casa Alpine arriverà solo tra due settimane in Cina e quindi, se Ocon o Gasly dovessero danneggiare la vettura a Suzuka, la squadra sarebbe costretta a proseguire il fine settimana con una sola vettura in pista.

Un rischio enorme per un team che ha bisogno di chilometri per perfezionare il pacchetto A524, fin qui ricco di problemi. Appuntamento alle 4.30 di questa notte per la terza e ultima sessione di libere sul tracciato di Suzuka.