Brake test in Formula 1: l’analisi di alcuni episodi di Matteo Bobbi [VIDEO]

Brake Test F1 GP Giappone – Durante la diretta della seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi è tornato a parlare del caso “brake test” che ha coinvolto Fernando Alonso e George Russell in Australia, riportando alla luci alcuni episodi più o meno analoghi avvenuti in passato. Dallo stesso Alonso con David Coulthard e Michael Schumacher, ai più recenti relativi a Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Duelli simili a quello registrato a Melbourne che però non hanno ricevuto alcuna penalità da parte dei Commissari. Appuntamento alle 4.30 di questa notte per la terza e ultima sessione di prove libere dal circuito di Suzuka, in Giappone.