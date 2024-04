F1 | Aston Martin, nuove pance per il GP del Giappone [VIDEO]

F1 Aston Martin GP Giappone – Aston Martin ha messo in mostra un nuovo disegno delle pance nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. La squadra inglese, rispetto alla prova mondiale sul tracciato dell’Albert Park, in Australia, ha girato con una nuova “veste” aerodinamica che mira a garantire ai piloti il passo in avanti tanto atteso con la AMR24.

Una soluzione ovviamente in linea di continuità con la precedente, ma che sulla carta dovrebbe garantire una migliore gestione del downforce, soprattutto nella zona del posteriore. Purtroppo, Fernando Alonso e Lance Stroll hanno potuto effettuare una raccolta dati sulla soluzione solo in mattinata, visto che la sessione del pomeriggio è stata caratterizzata dalla pioggia e dall’umido. Un itnoppo che costringerà squadra e piloti agli straordinari nelle FP3 di domani mattina. Appuntamento alle 4.30 per la terza e ultima sessione di libere sul tracciato di Suzuka.