F1 | Monza conferma: Red Bull può vincere tutte le restanti gare di questo campionato [VIDEO]

F1 GP Italia Red Bull – Dominante sia nei circuiti a basso carico che in quelli ad alto carico: la parola per descrizione Max Verstappen in questa stagione 2023 è “inarrestabile”.

L’olandese, autore a Monza della decima vittoria consecutiva (record assoluto strappato a Sebastian Vettel), sta inallenando una serie di performance brillanti e difficilmente raggiungibili non solo per i competitor, Mercedes e Ferrari in primis, ma anche per lo stesso compagno di scuderia Sergio Perez.

Una situazione che, come anticipato da George Russell ad inizio stagione, potrebbe portare il due volte Campione del Mondo (quasi tre) a conquistare tutti i Gran Premi da qui a fine stagione. Prossimo appuntamento tra due settimane a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, appuntamento che potrebbe regalare diverse sorprese non solo nelle zone di vertice della classifica, ma anche a centro-gruppo.