F1 | Aston Martin e McLaren in sofferenza nei circuiti veloci: obiettivo riscatto a Singapore [VIDEO]

F1 GP Singapore Aston Martin Mercedes – Obiettivo riscatto a Singapore per l’Aston Martin e la McLaren, squadre apparse in notevole difficoltà in due circuiti a basso carico aerodinamico come Spa e Monza.

Dopo le gare in difensiva corse nell’ultimo mese e mezzo, le due contendenti per il terzo posto nel Costruttori, attualmente in mano alla Ferrari grazie alla superba prestazione brianzola, sono pronte a battagliare per le posizioni sul podio a Marina Bay, tracciato che sulla carta dovrebbe premiare le caratteristiche aerodinamiche e meccaniche della AMR23 e della MCL60, come ampiamente già dimostrato in Olanda a Zandvoort.

Una previsione importante che servirà come banco di prova per la scuderia di Maranello, la cui vettura – la SF-23 – si è rivelata non competitiva nella configurazione ad alto carico richiesta non solo nei circuiti più lenti, ma anche nei cittadini.