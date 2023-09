F1 | Rosberg commenta la lotta tra Sainz e Leclerc a Monza

Dopo essersi difeso per diversi giri dagli attacchi delle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez nel Gran Premio di Monza, Carlos Sainz si è trovato a doversi difendere anche dal suo compagno di squadra, Charles Leclerc, per il terzo posto. Alla fine, lo spagnolo ha avuto la meglio e si è conquistato il podio meritatamente ma secondo alcuni, quella lotta in casa avrebbe potuto compromettere il risultato complessivo del team di Maranello. Infatti, Nico Rosberg ha dichiarato che il team avrebbe dovuto intervenire prima, aggiungendo che la lotta tra i due piloti Ferrari è andata oltre il limite.

“Non sono sicuro di cosa stia succedendo tra Charles e Carlos. È un po’ strano. Charles ha detto che ha avuto un bel combattimento e che berrà una birra con Carlos”, ha dichiarato Rosberg a Sky Sports dopo la gara.

“Scherzi a parte, Carlos in una di quelle occasioni era oltre il limite. È uscito di pista e ha portato fuori anche Charles, come compagni di squadra, non è corretto, è un po’ esagerato”.

