F1 | Montoya è certo: diversi piloti vincerebbero in Red Bull al posto di Verstappen

Max Verstappen e la Red Bull hanno letteralmente dominato la prima parte della stagione, con la scuderia di Milton Keynes che ha conquistato tutti gli appuntamenti disputati e con l’olandese che è salito sul gradino più alto del podio in dieci gare su dodici. Un’accoppiata schiacciasassi che ha lasciato solamente le briciole alla concorrenza. Ma a parte Verstappen, altri piloti avrebbe potuto replicare quanto visto in pista alla guida della RB19? Una domanda alla quale Juan Pablo Montoya ha dato la sua personale risposta.

Per l’ex pilota colombiano infatti ci sarebbero diversi piloti, presenti attualmente nel Circus, che potrebbero scrivere il proprio nome nell’albo d’oro guidando la Red Bull 2023.

“Il lavoro fatto finora da Max è fantastico – ha dichiarato Montoya, in una recente intervista a Semana TV – Risulta imbattibile, come del resto lo era Hamilton. Parliamo di un ottimo pilota, ma chiaramente Max si trova alla guida della monoposto migliore in questo momento. Tolto Verstappen ci sarebbero sette o otto piloti che potrebbero laurearsi campione del mondo con quella monoposto come Perez, Hamilton, Sainz, Leclerc e Norris. Ad oggi la Red Bull è la migliore auto, ma le regole possono anche cambiare improvvisamente e dunque potrebbe perdere lo status attuale”.