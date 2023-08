F1 | La Formula 1 non correrà in Colombia nel prossimo futuro

La Formula 1 non sbarcherà in Colombia, almeno nel futuro a breve e medio termine. Come riferito da Juan Pablo Montoya l’accordo tra le parti in causa è saltato sul più bello, anche se l’ex driver di McLaren e Williams ha preferito non scendere nei dettagli della vicenda. Lo stesso Montoya ha poi dichiarato che lo slot che sarebbe dovuto essere occupato dalla gara colombiana, ospitata su un tracciato cittadino a Barranquilla, città tra l’altro visitata nell’ottobre 2022 dal CEO di Liberty Media Stefano Domenicali, sarà preso dalla corsa che si svolgerà nella città di Madrid.

Un’anticipazione importante, quella di Montoya, che di fatto annuncia l’ingresso di un nuovo prossimo appuntamento nel calendario iridato di Formula 1.

“Penso che circa sei o otto mesi fa fosse fatto al 95%, ma qualcuno ha incasinato tutto. Lo so, ma non posso dirlo – ha dichiarato Montoya, intervistato da Semana TV – Se può essere un’idea per il futuro? Certo che si. Il tracciato era stato definito, tutto era stato pianificato, mancava solamente la firma. Se ne riparlerà per il 2028, inizialmente era nel 2025. Alla fine hanno deciso di assegnare quell’appuntamento a Madrid”.