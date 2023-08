F1 | Webber commenta i primi mesi di Piastri in Formula 1

Oscar Piastri non ha deluso affatto le attese alla sua stagione d’esordio in Formula 1. Il giovane talento australiano, che dopo un tira e molla legale tra McLaren e Alpine è approdato alla scuderia di Woking, ha mostrato il suo grande potenziale ottenendo ottimi risultati in concomitanza con l’introduzione degli importanti sviluppi montati sulla MCL60.

Un impatto importante quello di Piastri, come riferito dal suo manager Mark Webber, con l’ex pilota della Red Bull che ha sottolineato come l’obiettivo di Oscar sia quello di continuare ad accrescere il proprio livello.

“Penso che siano state settimane straordinarie per tutto il team – ha detto Webber a Formula 1.com – L’asticella è stata alzata a un livello molto alto, in maniera molto rapida. Penso che sia facile dimenticare che Oscar non abbia corso l’anno scorso. Penso che all’inizio dell’anno ci voglia tempo. È la sua prima volta in F1, non è che torni da una pausa. Sono 15 mesi che non ha corso e non ha mai corso in F1.

Webber, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Lando è stato eccezionale, siamo molto orgogliosi di Oscar. Ha avuto un impatto molto importante al suo primo anno. Oscar continuerà a lavorare per migliorare”.