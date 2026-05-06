F1 | Montoya chiede la sospensione di Verstappen: “Manca di rispetto”

Non sto dicendo: ‘Non dire che non ti piacciono le regole’, perché se non ti piacciono, hai tutto il diritto di avere un’opinione. Va bene essere schietti e non sto dicendo di non esserlo, ma non chiamare Mario Kart un’auto di F1″.

Il colombiano ha riconosciuto che la politica dei team potrebbe influenzare i commenti dei piloti.

“Ci sono due fattori da prendere in considerazione: quello che prova davvero il pilota e quello che la squadra gli sta chiedendo di dire. La politica dello sport è davvero importante, e molte delle dichiarazioni che rilasciano i piloti, in realtà sono guidati”.

Il dibattito sollevato da Montoya apre quindi una questione più ampia: fino a che punto un pilota può spingersi nel criticare il proprio sport? E dove finisce la libertà di espressione e inizia la responsabilità istituzionale? In Formula 1, dove ogni parola viene amplificata e analizzata, il confine è più sottile che mai. Verstappen, con il suo stile diretto, rappresenta una voce autentica ma anche potenzialmente divisiva. Nel mezzo, come spesso accade, c’è uno sport in evoluzione, alle prese con cambiamenti profondi e con la necessità di trovare un equilibrio tra innovazione, spettacolo e identità. Le polemiche di oggi, in fondo, sono anche il riflesso di una Formula 1 che sta cercando di ridefinirsi per il futuro.