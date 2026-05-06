F1 | Montoya chiede la sospensione di Verstappen: “Manca di rispetto”
"Non puoi paragonare la Formula 1 a Mario Kart", il commento del colombiano
Juan Pablo Montoya ha chiesto che Max Verstappen venga punito con punti sulla sua super licenza FIA, che lo porterebbero ad una squalifica, per via delle continue critiche ai nuovi regolamenti della Formula 1. Secondo l’ex pilota, esiste una linea sottile tra il diritto di esprimere un’opinione e il rispetto dovuto allo sport che ha reso celebri i suoi protagonisti. Ed è proprio questa linea che, a suo dire, Verstappen avrebbe oltrepassato. Le parole dell’olandese, spesso dirette e senza filtri, non sono una novità nel paddock, ma negli ultimi mesi si sono fatte particolarmente dure nei confronti delle nuove regole tecniche.
“Bisogna rispettare lo sport -ha dichiarato il colombiano al podcast “Chequered Flag” della BBC- va bene che non ti piacciano le regole, ma per il modo in cui parli del tuo sport, dovrebbero esserci delle conseguenze”.
Il succo della questione riguarda infatti i cambiamenti che la FIA ha introdotto da quest’anno, pensati per rendere la categoria più sostenibile e tecnologicamente avanzata. Tuttavia, Verstappen non ha nascosto il proprio scetticismo, arrivando a descrivere le monoposto come meno entusiasmanti da guidare ed etichettandole come “Formula E sotto steroidi”.
La proposta di Montoya: “Penalizzare Max con punti sulla licenza”
Per Montoya, questo tipo di uscita pubblica rischia di danneggiare l’immagine dell’intero campionato. In un’epoca in cui la Formula 1 sta vivendo una forte espansione globale, anche grazie a nuove piattaforme mediatiche e a un pubblico sempre più ampio, dichiarazioni così nette possono avere un impatto significativo sulla percezione dello sport.
Da qui la proposta, volutamente provocatoria, dell’ex pilota colombiano: colpire Verstappen con una pesante penalizzazione sulla Super Licenza FIA. Il sistema dei punti, introdotto per monitorare la condotta dei piloti, prevede una sospensione automatica al raggiungimento di una certa soglia. Secondo Montoya, avvicinare Verstappen a quel limite sarebbe un modo efficace per mandare un segnale forte.
“Lasciatelo ai box. Aggiungi sette/otto punti alla licenza. Qualunque cosa tu faccia dopo, resti a casa. Ti garantisco che tutti i messaggi sarebbero diversi”.
Il pilota olandese ha attualmente tre punti sulla sua FIA Super License per l’incidente al Gran Premio di Spagna dello scorso anno con George Russell, il che significa che sette o otto punti in più lo lascerebbero comunque sotto la soglia delle sospensioni, anche se lo porterebbero pericolosamente vicino, come era successo l’anno scorso.
Montoya: “Non puoi paragonare la F1 a Mario Kart”
Montoya ha sottolineato di non essere contrario al fatto che i piloti esprimano preoccupazioni riguardo al regolamento, ma ha insistito che le critiche debbano rimanere costruttive.
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