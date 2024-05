F1 | Mintzlaff su Newey: “Lascia un’eredità unica, ma Red Bull saprà ancora costruire delle vetture veloci”

F1 Mintzlaff Newey – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne della Bild, Oliver Mintzlaff ha espresso un proprio punto di vista sull’addio alla Red Bull di Adrian Newey, precisando come l’assenza dell’inglese – effettiva già da diversi giorni – non cambierà gli obiettivi della compagine anglo-austriaca per il prossimo futuro. Nonostante l’enorme contributo offerto dal guru aerodinamico, all’interno della compagine di Milton Keynes dal 2006, Mintzlaff ha evidenziato le grandi qualità che ancora oggi ci sono nel reparto tecnico della scuderia Campione del Mondo, aspetto che garantirà a quest’ultima un ruolo di prim’ordine anche nel medio e lungo periodo.

Mintzlaff e il commento sull’addio di Newey

“Adrian ha avuto un ruolo importante nella conquista dei 13 titoli mondiali della Red Bull ed è ovviamente un peccato salutarlo. Però ne abbiamo discusso parecchio e i colloqui sono stati corretti e rispettosi. Lascia un’eredità unica e una struttura che saprà ancora regalare alla Red Bull delle vetture molto veloci. Mancherà sicuramente, ma gli obiettivi per il prossimo futuro non cambieranno di una virgola”.