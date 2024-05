F1 | Gasly critico con Ocon: “E’ un buon pilota ma deve cambiare”

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato dello sfogo del team principal dell’Alpine, Bruno Famin, in merito alla manovra aggressiva di Esteban Ocon nei confronti di Pierre Gasly durante il primo giro del Gran Premio di Monaco, al punto da aver ammesso che il futuro del francese nel team è a rischio. Intervistato sul contatto, Gasly ha dichiarato di essere rimasto deluso da quanto fatto dal compagno di squadra, anche perché il team aveva dato indicazioni sulla strategia da adottare in pista.

“Avevamo istruzioni chiare prima della gara su cosa fare. Qualunque sia stata la vettura in testa, la macchina dietro avrebbe dovuto aiutare per tutta la gara. Questa era la strategia ma purtroppo non è andata così”, ha dichiarato Gasly a Canal Plus.

Il francese ha poi detto che la manovra del compagno di squadra non deve essere giustificata con il fatto che il suo rinnovo sia a rischio:

“È un pilota professionista che deve sapere cosa può e non può fare, soprattutto con il compagno di squadra. E’ un buon pilota che sa quello che fa, quindi deve solo cambiare. Sono deluso per le 1200 persone che lavorano per noi nel team. Non possiamo permetterci questo tipo di comportamento”.