F1 | Red Bull, Marko lancia l’allarme: “L’incidente di Perez ci costerà almeno due milioni, un disastro”

F1 Red Bull Marko – Grido d’allarme di Helmut Marko alla fine dell’ultimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Oltre ad una prestazione non all’altezza delle aspettative, dovuta ad una RB20 che non è ami riuscito ad emergere sulle anguste stradine del Principato di Monaco, l’australiano della Red Bull ha espresso un giudizio – più o meno velato – sull’incidente che ha coinvolto Sergio Perez con le Haas al primo giro, precisando come l’episodio costerà alla squadra circa due milioni di euro tra riparazioni ed eventuali sostituzioni meccaniche (cambio e power unit, fra le altre cose).

Un danno ingente per le finanze della compagine anglo-austriaca, strettamente collegate ai limiti imposti dal budget cap, che secondo l’ex braccio destro di Dietrich Mateschitz potrebbe complicare e non poco la sfida di quest’ultima con Ferrari e McLaren, apparse in netta rimonta nelle ultime settimane. Una spesa di questo tipo, infatti, rischia sulla carta di rallentare, se non bloccare, l’installazione di alcune novità tecniche sulla vettura.

Red Bull, Marko e l’allarme budget cup

“Sono sorpreso da come i Commissari abbiano scelto di non procedere con ulteriori indagini sull’incidente. I danni alla vettura di Checo sono tra i due e i tre milioni di euro. E’ un disastro e l’incidente avrà un grande impatto sul nostro budget cap“.