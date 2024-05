F1 | Vasseur crede nell’aggancio alla Red Bull: “Manca ancora solo un piccolo passo”

F1 Vasseur Red Bull – In attesa di scoprire le novità tecniche che Charles Leclerc e Carlos Sainz porteranno in pista ad Imola, round mondiale in programma tra due settimane, Frederic Vasseur è tornato a lodare il lavoro svolto dalla Ferrari durante l’inverno, precisando come la SF-24 – nonostante sia ancora nella specifica di “base” – sia riuscita a mettere pressione alla Red Bull durante l’ultimo Gran Premio di Miami.

Una condizione importante, ben diversa rispetto a quella che si registrava 12 mesi fa, che apre a scenari davvero interessanti per il proseguo della stagione, soprattutto se la Ferrari o la stessa McLaren – vincitrice in Florida con Lando Norris – dovessero rivelarsi degli avversari “continui” di Gran Premio in Gran Premio.

Vasseur e l’aggancio di Ferrari alla Red Bull

“Red Bull è ancora davanti e senza la Safety Car avrebbe probabilmente vinto anche il Gran Premio di Miami. E’ indubbio che possono contare su un vantaggio rispetto a tutta la concorrenza. Rispetto a un anno fa, però, quando facciamo un buon lavoro riusciamo a metterli sotto pressione. Siamo lì e possiamo giocarci delle carte. Riusciamo ad essere aggressivi, anche in termini di strategie, e questo non li pone nella loro solita comfort-zone. 12 mesi fa riuscivano ad essere davanti a prescindere da ciò che accadeva, oggi non è più così. Per noi è un’opportunità e con un altro piccolo passo potremmo lottare con loro a ogni gara”.