F1 | Mercedes, Wolff: “Valutata l’idea Verstappen, ma la scelta Antonelli è stata presa subito”

L’ultimo appuntamento di Monza non verrà solamente ricordato per la straordinaria vittoria ottenuta dalla Ferrari con Charles Leclerc, successo che ha permesso alla Ferrari di tornare sul gradino più alto del podio ad oltre tre mesi di distanza dall’ultima volta, ma anche per l’ufficialità del passaggio di Kimi Antonelli in Mercedes.

Il giovane pilota bolognese, facente parte dell’Academy della Stella, è stato infatti scelto da Toto Wolff come successore di Lewis Hamilton e farà coppia con George Russell nella prossima stagione. Wolff, discutendo della promozione di Antonelli, attualmente impegnato in F2 con il team Prema, ha sottolineando come tale scenario fosse ben radicato nella sua mente fin da quando Hamilton lo aveva avvertito del futuro passaggio in Ferrari.

Al tempo stesso però lo stesso Wolff ha ammesso di aver pensato anche a Max Verstappen, ma poi le attenzioni principali sono state rivolte su Antonelli che riporterà il tricolore in griglia tra i venti piloti di Formula 1. Proprio a Monza, Antonelli ha debuttato in un weekend di Formula 1 alla guida della Mercedes durante le prime libere. Un esordio letteralmente con botto, che ha visto il numero 12 perdere il controllo della vettura e sbattere contro le barriere poste all’uscita della Parabolica concludendo così in largo anticipo la sessione.

“Ho preso la decisione cinque minuti dopo che Lewis Hamilton mi ha detto che sarebbe andato alla Ferrari – ha detto Wolff, citato da Formula1.com – Ovviamente stavamo valutando altre opzioni e valutando l’idea Max, ma non l’abbiamo scartata del tutto dopo aver esaminato quanto accaduto alla Red Bull. Ma istintivamente la line up che ho sempre desiderato è con questi due (Russell-Antonelli, ndr), tenendo a mente la rapida crescita che abbiamo fatto con Kimi ed era ciò che volevo nell’immediato”.