F1 | Binotto sul secondo pilota Sauber: “Decideremo il prima possibile”

Rilegata all’ultimo posto nella classifica costruttori a sei punti dalla Williams, il team Sauber sta valutando chi affiancare a Nico Hulkenberg dalla prossima stagione. Si pensava che fosse Valtteri Bottas ad avere la meglio ma ora pare che la squadra potrebbe rivedere completamente la propria line-up.

Gabriel Bortoleto, pilota junior della McLaren e di Formula 2 che si trova al secondo posto nella classifica, è stato collegato alla Sauber nelle ultime settimane ed è stato avvistato mentre chiacchierava con il nuovo capo Audi, Mattia Binotto, sulla griglia di partenza del GP d’Italia.

Proprio nel Gran Premio d’Italia, il brasiliano è stato autore di una fantastica rimonta dall’ultimo al primo posto e questo non ha fatto altro che aumentare le sue possibilità, poiché ha ridotto il divario in campionato a soli 10 punti e mezzo da Isack Hadjar.

Tuttavia, Binotto intervistato da Planet F1, ha ammesso che nulla è stato deciso.

“Sono qui da un paio di settimane, stiamo valutando tutte le mie prime impressioni e quali sono i prossimi passi. Dobbiamo decidere se puntare sull’esperienza o su un obiettivo a lungo termine. Al momento non credo che siamo nella posizione di rispondere. Sicuramente stiamo ascoltando tutti i potenziali piloti. Stiamo certamente valutando qual è il problema che deriva dal miglior compromesso. Di fatto, alla fine, è una scelta, che si mette sulla bilancia di tutti gli aspetti. Penso che decideremo il prima possibile, senza dubbio, perché dobbiamo impostare la squadra per il prossimo anno e per il futuro. Dobbiamo anche fermare qualsiasi speculazione, perché non è nel nostro interesse. Ma finora non c’è stata alcuna decisione perché non sappiamo cosa sarà meglio”.

