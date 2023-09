F1 | Mercedes, Wolff sul 2024: c’è bisogno di un balzo di cinque decimi per lottare con Red Bull

L’obiettivo della Mercedes è quello di tornare competitiva per la vittoria nel prossimo futuro, ma per farlo e dunque per raggiungere la Red Bull e Max Verstappen ad oggi imprendibili per la concorrenza, occorrerebbe un salto simile a quello compiuto in questa stagione da McLaren e Aston Martin. Discutendo del futuro in pista della scuderia della Stella, Toto Wolff ritiene che la monoposto debba effettuare un grande balzo prestazionale per rientrare nel giro vittoria.

Anche il 2023 si sta rivelando un’annata difficile per la Mercedes, riuscita solo in parte a risolvere le problematiche che hanno afflitto l’auto 2022. Attualmente il team di Brackley è secondo nel Mondiale costruttori, potendo contare su 45 e 56 punti di vantaggio rispettivamente da Ferrari e Aston Martin.

“Dove ci troviamo in questo momento abbiamo bisogno di un balzo come quello che McLaren e Aston Martin, queste squadre hanno ottenuto in un solo colpo non un aggiornamento di due decimi ma di ben cinque decimi – ha dichiarato Wolff, citato da Formula1.com – Credo sia possibile tornare in gioco. Abbiamo alcune indicazioni, la macchina è molto imprevedibile e manca grip: dobbiamo affrontare molte cose”.

Wolff, completando la propria analisi, ha aggiunto: “Tendiamo a pensare che in Formula 1 ci sia una soluzione miracolosa che possa sbloccare tutto. Dobbiamo far funzionare tutti insieme i componenti nella monoposto, non c’è solamente un aspetto da sottolineare”.