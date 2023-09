F1 | GP Singapore, Marko non esclude la Ferrari dalla lotta per la vittoria

Salutata l’Europa, dove non farà più ritorno almeno per questa stagione, il carrozzone del Circus si è postato ad Oriente per il Gran Premio di Singapore che si svolgerà in questo weekend. Parlando dell’appuntamento di Marina Bay, su una pista che presenterà importanti modifiche rispetto al passato, Helmut Marko ritiene che la Ferrari possa avere della chance di vittoria.

Per lo storico consulente della scuderia di Milton Keynes un ottimo risultato ottenuto in qualifica dalla scuderia del Cavallino potrebbe permettere alla stessa Rossa di poter ambire alla massima posta in palio, non essendo quello di Marina Bay un tracciato troppo accomodante per quel che riguarda i sorpassi.

“Il nostro principale obiettivo è quello di conquistare il titolo – ha dichiarato Marko, intervistato da Autosport – Se dovessimo trionfare a Singapore, allora potremmo avere delle chance di ottenere le vittorie in tutte le restanti gare di campionato. In passato non era mai accaduta una cosa del genere”.

Marko ha poi aggiunto: “La Ferrari, e soprattutto Leclerc, sono degli specialisti sulla pista di Singapore. Se loro fossero più veloci in qualifica, allora potrebbero rappresentare un problema per noi in quanto lì i sorpassi sono difficili. Ma resto ottimista sul pacchetto che porteremo a Singapore, abbastanza buono per vincere”.