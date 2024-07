F1 | Spa subito in salita per Verstappen: attesa una penalità in griglia per il cambio ICE

F1 Verstappen GP Belgio – L’inizio del fine settimana sul tracciato di Spa-Francorchamps, teatro del prossimo Gran Premio del Belgio di Formula 1, potrebbe rivelarsi più complicato del previsto per Max Verstappen.

Secondo quanto riportato dalla testata inglese racingnews365.com, il tre volte iridato potrebbe ritrovarsi nella condizione di dover scontare dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza per l’installazione in vettura della quinta unità termica (ICE) delle quattro consentite nell’intero arco dell’annata.

Una soluzione tampone ovviamente penalizzate, considerando quanto accaduto in Ungheria, ma che consentirebbe all’olandese di contare su un’unità fresca – quanto mai necessaria in vista di Spa e Monza – senza scivolare troppo indietro sulla griglia di partenza del GP belga. Red Bull, infatti, monterebbe gran parte delle componenti della PU utilizzate fino ad oggi ed eviterebbe una partenza in coda al gruppo.

Verstappen, ricordiamo, non vince da ben tre gare, ovvero dalla trasferta di Barcellona. Qualcosa che non accadeva dall’ormai lontana stagione 2021 (Città del Messico-Abu Dhabi con in mezzo gli stop di San Paolo, Losail e Jeddah). Appuntamento a venerdì per le prime libere sui saliscendi del circuito belga.