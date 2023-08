F1 | Mercedes, Wolff soddisfatto: positivo che gli aggiornamenti funzionino

Cambiare in corsa si può. La Mercedes lo ha dimostrato, portando dopo alcune gare dall’inizio della stagione importanti aggiornamenti che di fatto hanno stravolto il design della monoposto abbandonando il concetto “zero sidepod” sul quale si era puntato da inizio 2022. Un’inversione di marcia che ha rimesso in carreggiata la scuderia della Stella, ad oggi seconda nel Mondiale costruttori alle spalle dell’inavvicinabile Red Bull.

Discutendo sull’evoluzione della W14, Toto Wolff ha ammesso come i miglioramenti mostrati dalla vettura lascino guardare con ottimismo al futuro anche se ci vorrà ancora del tempo affinché il cambiamento sia completo e definitivo.

“La nostra stagione non è iniziata bene in Bahrain, ma penso che nelle ultime gare siamo stati in grado di comprendere un po’ meglio la macchina – ha dichiarato Wolff, citato da Formula1.co – La lotta per la seconda posizione è serrata tra Aston Martin, Ferrari, McLaren e noi. Ora ci dobbiamo concentrare su cosa serva per tornare a vincere campionati”.

Wolff, completando la propria analisi, ha aggiunto: “Gli aspetti positivi sono che vediamo chiaramente alcuni processi di sviluppo che funzionano. Comprendiamo dove dobbiamo aggiungere prestazioni. È un processo frustrante perché ci vuole tempo per cambiare radicalmente la macchina, il concept e l’aerodinamica. Ma c’è sicuramente una luce in fondo al tunnel. La principale area di miglioramento consiste nel dare ai piloti una macchina più affidabile”.