F1 | Famin: in Alpine abbiamo un progetto molto ambizioso

L’Alpine è un cantiere “work in progress”. La scuderia francese, che nell’appuntamento di Spa, ultimo prima della pausa estiva, ha ufficilizzato gli addii di Otmar Szafnauer e Alan Parmane nominando Bruno Famin team principal ad interim. Proprio Famin, discutendo del particolare momento di trasformazione che sta attraverso l’Alpine, ha sottolineato come gli obiettivi non cambino. Anzi, il progetto continuerà a viaggiare verso la destinazione che si è imposta la squadra al rientro in Formula 1.

“In Alpine abbiamo un progetto fantastico, molto ambizioso, che serve per sviluppare il marchio – ha dichiarato Famin, citato da Formula1.com – La strategia globale di Alpine si base anche sui programmi legati agli sport motoristici e principalmente sulla Formula 1, che è il programma principale. Due settimane fa i vertici hanno deciso di passare alla fase due del progetto del brand con alcune modifiche. Queste servono per rafforzare il progetto e accelerare l’implementazione del marchio. Chiaro che in Formula 1 non siamo dove avremmo voluto essere. Spingiamo in avanti per andare più veloci e avere più possibilità di raggiungere i nostri obiettivi”.

I cambiamenti, come sottolineato da Famin, non modificheranno la tabella di marcia: “Non ci saranno alcun ripercussioni. Penso che tutte le persone a Enstone e a Viry sappiano perfettamente cosa devono fare. Sono concentrati sul miglioramento del livello dell’auto. Continuiamo a lavorare su questo, non ci sarà alcun effetto”.