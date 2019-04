F1 | Mercedes, Wolff pronto a mettere pressione sulla Ferrari: “Puntiamo a massimizzare le nostre performance”

A poche ore dalla partenza per Shanghai, Toto Wolff è tornato sul duello mondiale tra la Mercedes e la Ferrari, sottolineando come Lewis Hamilton e Valtteri Bottas cercheranno di mettere pressione alla Rossa nel corso del prossimo fine settimana in Cina.

Nella metropoli cinese, infatti, le Frecce d’Argento cercheranno di massimizzare le performance delle W10, inseguendo un’ulteriore vittoria che permetterebbe alla squadra di allungare sia nella classifica piloti che in quella costruttori.

“Abbiamo affrontato le prime due gare della stagione e le apparenze possono mostrare la Mercedes in una posizione forte, visti anche gli 87 punti su 88 raccolti tra Australia e Bahrain, ma la a verità è che siamo stati più lenti dei nostri diretti concorrenti a Sakhir”, ha affermato Toto Wolff. “La Ferrari era considerevolmente più veloce nei rettilinei e questo ha contributo a fargli guadagnare numerosi decimi al giro”.

“Tuttavia un famoso proverbio dice che per finire al comando devi prima riuscire ad arrivare alla fine e la combinazione tra prestazioni solide, affidabilità dei nostri sistemi e una forte spinta dei nostri autisti ci ha garantito la doppietta”, ha aggiunto.

Sul dualismo con Ferrari ha invece affermato: “La sfida che stiamo affrontando è edificante. Dovremmo continuare a spingere per estrarre il massimo delle prestazioni dal nostro pacchetto. L’obiettivo quindi sarà quello di mettere pressione ai nostri avversari, massimizzare le opportunità e sviluppare constante il nostro pacchetto. Abbiamo visto gare emozionanti finora e non vediamo l’ora di scendere in pista a Shanghai”.

Conclusione infine sul 1000esimo Gran premio di Formula 1: “Il GP della Cina 2019 segnerà anche la gara numero 1000. Questi 70 anni sono la testimonianza della tradizione fantastica e del patrimonio di questo sport. Siamo orgogliosi di rappresentare uno dei più grandi marchi del mondo della serie e faremo del nostro meglio per mettere in scena un grandissimo spettacolo”.