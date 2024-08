F1 | Mercedes, Wolff non si pone limiti: “Vogliamo altre vittorie”

F1 Mercedes Wolff – In attesa di tornare in pista questo fine settimana a Zandvoort, sede del prossimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1, Toto Wolff ha delineato gli obiettivi che la Mercedes dovrà perseguire nella fase finale di questa stagione. L’austriaco, intervistato dalla stampa d’oltremanica, ha evidenziato come ogni singolo membro della squadra stia facendo il massimo per garantire ai piloti – Lewis Hamilton e George Russell – una monoposto in grado di ottenere altri successi dopo quelli ottenuti a Spielberg, Silverstone e Spa. Grazie ai progressi compiuti dalla W15, soprattutto in termini di gestione delle gomme in gara, Wolff punta a mantenersi nel gruppo di testa nelle restanti gare di questo campionato, così assicurarsi punti importanti nella rincorsa al terzo posto nel mondiale Costruttori. Un obiettivo che è ora alla portata anche grazie al “passo del gambero” compiuto dalla Ferrari negli ultimi tre mesi

Wolff e gli obiettivi della Mercedes

“Rispetto all’inizio della stagione, la nostra situazione è migliorata: ora abbiamo un’auto capace di ottenere punti significativi ogni settimana. Inoltre, possiamo contare su due piloti di alto livello in grado di raggiungere questi risultati. Tuttavia, c’è ancora del lavoro da fare per essere competitivi nella lotta per la vittoria ogni weekend. Abbiamo compiuto dei buoni progressi e la nostra macchina è ora in grado di avvicinarsi alle prestazioni dei migliori. Tuttavia, è difficile prevedere cosa accadrà nelle ultime 10 gare: i primi quattro sono molto vicini, ma ci impegneremo al massimo per lottare per altre vittorie e puntiamo a chiudere tra i primi tre in entrambi i campionati”.