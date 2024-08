Formula 1 | Briatore promette: “Alpine sul podio entro il 2027”

Formula 1 Briatore Alpine – In una lunga chiacchierata concessa al podcast ‘Formula For Success’, Flavio Briatore ha raccontato alcuni retroscena legati al suo ritorno in Formula 1 con i colori della Alpine, precisando che l’inizio di questa nuova avventura è stato fortemente voluto dall’attuale Amministratore Delegato di Renault, e suo grande amico, Luca De Meo.

Secondo quanto riportato dal manager italiano, attualmente consulente esecutivo della scuderia francese, la trattativa per il suo ritorno nel Circus è partita quasi per scherzo, dopo una serie di consigli che lo stesso De Meo gli aveva chiesto per risollevare le sorti del team francese, attualmente nel pieno di una crisi che sta portando a raccogliere ben pochi risultati.

Una chiacchierata che si è trasformata in un ‘lasciapassare’ che dovrà portare il team di Enstone a competere per podi, vittorie e titoli mondiali. Briatore, proprio in questo senso, confida fortemente nel piano di sviluppo programmato per le prossime tre stagioni ed è certo che la squadra sarà in grado di ottenere tali risultati entro la fine del 2027. Nel frattempo, va ricordato, ci sarà la rivoluzione tecnica e aerodinamica che potrebbe scombussolare le carte in griglia e regalare alla compagine una power unit competitiva come quella della Mercedes.

Briatore e gli obiettivi per la crescita di Alpine

“Conosco Luca da molto prima che arrivasse in Renault e quando è entrato nel team gli ho offerto alcuni consigli. Gli ho detto: ‘La Formula 1 è un settore molto complicato, e il personale che avete potrebbe non essere all’altezza’. Non mi ha ascoltato affatto. Tre anni dopo, mi ha contattato, ci siamo incontrati e mi ha confessato: ‘Siamo completamente nei guai con la squadra’. A quel punto gli ho spiegato che la Formula 1 richiede un approccio diverso. Serve qualcuno che si dedichi interamente alla squadra, senza essere troppo aziendale o burocratico, ma con un vero spirito di squadra. Durante una delle nostre conversazioni mi ha chiesto: ‘Perché non torni ad aiutarmi?’. Così è iniziato tutto. Conosco bene la squadra, la fabbrica, ogni dettaglio. Ho pensato: ‘Perché no?’. È stata la mia vecchia squadra, con cui abbiamo vinto sette campionati. Questa è una nuova sfida, una nuova fonte di motivazione. Sono molto felice di essere tornato. Datemi due anni e lo prometto: nel 2027 saremo sul podio”.