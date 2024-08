F1 | Jo Ramirez: “Vedo Newey in Ferrari”

Quello di Adrian Newey è certamente il nome più chiacchierato del momento, dopo l’ufficialità del divorzio con Red Bull avvenuta lo scorso 1 maggio. Sul futuro del progettista più vincente della storia della Formula 1 si è discusso, e si sta discutendo, a lungo con gli ultimi rumors che lo vogliono propenso ad accettare la ricca offerta dell’Aston Martin di Lawrence Stroll.

Tra le possibili destinazioni di Newey si è chiacchierato tanto della Ferrari, anche se pare oramai una pista raffreddata, con la scuderia del Cavallino – per bocca del team principal Frederic Vasseur – che annuncerà il nome del nuovo direttore tecnico nelle prossime settimane. Anche se Newey pare allontanarsi (definitivamente?) da Maranello, Jo Ramirez non è dello stesso avviso. Infatti lo storico coordinatore della McLaren vede per il Genio un futuro a tinte rosse Ferrari.

“Non penso che andrà in pensione – ha dichiarato Ramirez, intervistato dal Mundo Deportivo – Lo vedo in Ferrari, perché qualsiasi lavoro che svolgi con successo in F1 deve essere svolto anche in Ferrari. La Ferrari è la squadra più grande della F1 e perché no, se ne hai l’opportunità… e non è una questione di soldi, perché hanno già molti più soldi di quelli che possono spendere nella loro vita”.

Ramirez, continuando a parlare di Newey, ha aggiunto: “La difficoltà potrebbe essere vivere in Italia, perché è felice in Gran Bretagna. Ma oggi le regole sono cambiate, si può lavorare da remoto e due o tre giorni alla settimana ha il tuo aereo privato che ti prende e ti riporta. Potrebbe farlo. Non abbiamo parlato di questo, anche se l’ho incontrato al GP storico di Monaco e abbiamo chiacchierato ma non mi ha detto nulla a riguardo. Continuerà, ma non sappiamo dove”.