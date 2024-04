F1 | Elkann, parole di elogio alla Ferrari e sulle prestazioni della SF-24

F1 Elkann Ferrari – Nell’ultima lettera inviata agli azionisti di Exor, John Elkann ha ribadito il gran lavoro che sta portando avanti la Ferrari sul fronte sportivo, rivendicando non solo i risultati nel mondiale Endurance con la 499P, ma anche l’ottimo sviluppo che la Rossa è riuscita a compiere tra il 2023 e il 2024.

Grazie alla “cura” Vasseur, Carlos Sainz e Charles Leclerc stanno affrontando il mondiale di quest’anno con una monoposto in grado di garantire delle prestazioni continue, soprattutto in gara, aspetto che è più volte mancato la scorsa annata. Una condizione importante che ha garantito al Cavallino, in questa prima parte di campionato, quattro podi in quattro gare e la doppietta ottenuta nel Gran Premio d’Australia. Un biglietto da visita importante, atteso dagli appassionati e dagli addetti ai lavoro, che la Rossa intende migliorare nei prossimi mesi.

Elkann e l’importanza del 2024 per la Ferrari

“Il 2024 sarà un anno in cui accelereremo il nostro obiettivo di costruire grandi aziende attraverso il giusto allineamento tra proprietà, governance e leadership. La Scuderia Ferrari sta fornendo un buon esempio di tale progresso, avendo iniziato la nuova stagione di F1 con diversi piazzamenti da podio. Con il successo è importante tenere a mente le parole di Lewis Hamilton, ovvero che nelle corse ci sono sempre cose da imparare, ogni singolo giorno. C’è sempre spazio per migliorare, sia nello sport che nlla vita. Le sue parole richiamano una delle coppie di valori di Exor, ambizione e umiltà”.