Formula 1 | McLaren, Piastri diciannovesimo: “Il danno al fondo non ha influito”

La McLaren sta continuando a lavorare per migliorare costantemente la vettura. Con il secondo posto di Norris nelle libere in Ungheria è comunque arrivata una prima conferma, visto che la MCL60 sembra soffrire nelle curve a bassa velocità, e l’Hungaroring ne è pieno. E’ andata così così a Piastri, solo diciannovesimo ma con buone sensazioni specialmente dopo la sessione bagnata, mentre nel pomeriggio ha avuto qualche problema dopo un danno al fondo, e per questo è arrivato solo diciannovesimo, ma i tempi, si sa, non sono sempre indicativi al venerdì.

ANALISI PROVE LIBERE

“La prima sessione sul bagnato è sembrata incoraggiante – ha dichiarato Piastri. Nelle PL2 avevo un leggero danno al fondo, ma nonostante questo mi sono sentito bene in vettura. Ho perso un po’ di tempo per via di questo inconveniente, ma il team ha fatto un ottimo lavoro per riportare la macchina in pista così da fare dei giri preziosi. Sento di aver fatto un buon lavoro durante le sessioni, quindi sono abbastanza contento”.

Norris: “Il ritmo migliora costantemente, andiamo bene nelle curve ad alta velocità, mentre quelle a bassa percorrenza sono ancora un punto più debole e stiamo lavorando per fare meglio”.