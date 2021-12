F1 | Mercedes, Russell sulle gomme da 18 pollici: “Sembrano reagire in modo abbastanza positivo”

Tra i protagonisti in pista del test a Yas Marina, dove i piloti hanno girato con le gomme da 18 pollici che debutteranno ufficialmente in Formula 1 dalla prossima stagione, c’era anche George Russell. L’inglese, che domenica scorsa nel GP di Abu Dhabi ha disputato la sua ultima gara con la Williams e dal 2022 sarà al fianco di Lewis Hamilton in Mercedes, ha sottolineato l’importanza di questo test che è servito anche per riprendere confidenza con il team.

“È una sensazione strana perché ho provato con la squadra numerose volte dopo le gare, e ora eccoci di nuovo qui a fine stagione, ma ovviamente è la mia prima volta come pilota ufficiale – ha detto Russell – È stata una giornata davvero fantastica per tornare con i ragazzi e conoscere queste nuove gomme. Ovviamente è sempre un’esperienza piacevole guidare una vettura vincitrice del Campionato del Mondo, la Mercedes 2019, e con queste Pirelli da 18 pollici che sembravano reagire in modo abbastanza positivo”