F1 | Gran Premio di Gran Bretagna: anteprima e orari del weekend

Archiviato il Gran Premio d’Austria vinto da Max Verstappen davanti a Sergio Perez e Charles Leclerc, nel quale non sono mancate le polemiche per via dei numerosi track limits, il circus della F1 si sposta a Silverstone, dove questo weekend si disputerà il Gran Premio di Gran Bretagna.

Gran Premio di Gran Bretagna: orari del weekend

Venerdì 7/07

-Prove Libere 1, ore 13:30 -14:30

-Prove Libere 2, ore 17:00 – 18:00

Sabato 8/07

-Prove Libere 3, ore 12:30 -13:30

-Qualifiche, ore 16:00 -17:00 (differita su TV8 da confermare)

Domenica 9/07

-Gara, ore 16:00 (differita su TV8 da confermare)

Vi ricordiamo che potrete seguire l’intero weekend motoristico anche sul nostro sito, F1GrandPrix, con live e aggiornamenti in tempo reale!

Circuito

Nome: Silverstone International Circuit

Luogo: Silverstone, Northamptonshire, Inghilterra, Regno Unito

Costruzione: come la maggior parte dei circuiti in Gran Bretagna, Silverstone nacque dall’unione di tre piste di un aeroporto militare. Alla fine della seconda Guerra mondiale, a causa del degrado nel quale erano cadute le leggendarie piste di Donington e di Brookland, il tracciato del Northamptonshire venne adottato dal Royal Auromobile Club come sede del Gran Premio d’Inghilterra del 1948. Quando, nel 1950 nacque la moderna Formula 1, la pista inglese ospitò la prima gara in assoluto, vinta poi da Farina. Negli immediati anni successivi subì parecchie modifiche, e per qualche anno non ospitò la gara del Mondiale, salvo poi rientrare negli anni ’60 in alternanza con Brands Hatch. Nel 1971 il British Racing Drivers’ Club comprò l’intero terreno del tracciato e rimodernò le strutture della pista. Nel corso degli anni il tracciato ha subito molte modifiche, e dalla forma triangolare originale è passata ad avere curve differenti, conservando comunque il layout di un circuito molto veloce e insidioso. L’ultima modifica risale al 2010, quando è stato ridisegnato il tratto successivo alla curva Abbey e il rettilineo di partenza è stato spostato dopo la curva Club.

Distanza a giro: 5,891km

Numero di curve: 18, dieci a destra, otto a sinistra

Senso di marcia: orario

Dati tecnici:

Carico aerodinamico: Basso Medio Alto Apertura del gas: 66% del giro Consumo di carburante al giro: 1,92 kg/giro Velocità massima: 330 km/h Possibilità di safety car: 50% Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: 28 secondi Possibilità di sorpasso: Facile Medio Difficile Vincitori dalla pole position: 26 su 68 edizioni in questo tracciato Peggior posizione di partenza per un vincitore: settimo (Fittipaldi 1975)

Particolarità del tracciato: Quello di Silverstone è un circuito dal medio carico aerodinamico, che alterna tratti molto veloci a guidati. L’anno scorso i piloti si erano schierati contro la nuova asfaltatura e proprio per questo motivo, la pista è stata nuovamente riasfaltata; i lavori sono terminati a fine giugno.

Zona DRS: tra la curva 5 (Aintree) e la curva 6 (Brookland), con detection point prima della curva 3 (Village), e tra la curva 14 (Chapel) e la curva 15 (Stowe), con detection point prima della curva 11.

Freni:

Categoria di circuito: Light Medium Hard Numero di frenate: 9 Tempo speso in frenata: 11% del giro Energia dissipata in frenata durante il GP: 85 kWh Carico totale sul pedale del freno durante il GP: 56.472 kg Frenata più impegnativa: l’ottava staccata, alla curva 15

Gomme: Gran Premio d’Inghilterra, i set di pneumatici scelti da Pirelli sono: C1 (hard), C2 (medium) e C3 (soft)

RECORD

Giro prova: 1:24.303 – L Hamilton – Mercedes – 2020

Giro gara: 1:27.097 – M Verstappen – Red Bull– 2020

Distanza: 1h21:08.452 – L Hamilton – Mercedes – 2019

Vittorie pilota: 8 – L Hamilton

Vittorie team: 18 – Ferrari

Pole pilota: 7 – L Hamilton

Pole team: 16 – Ferrari

Migliori giri pilota: 7 – N Mansell

Migliori giri team: 22 – Ferrari

Podi pilota: 12 – L Hamilton

Podi team: 59 – Ferrari

Albo d’oro

1926 Senechal e Wagner – Delage 1927 R Benoist – Delage 1948 L Villoresi – Maserati 1949 E de Graffenried – Maserati 1950 N Farina – Alfa Romeo 1951 J Gonzalez – Ferrari 1952 A Ascari – Ferrari 1953 A Ascari – Ferrari 1954 J Gonzalez – Ferrari 1955 S Moss – Mercedes 1956 J Fangio – Ferrari 1957 S Moss – Vanwall 1958 P Collins – Ferrari 1959 J Brabham – Cooper Climax 1960 J Brabham – Cooper Climax 1961 W von Trips – Ferrari 1962 J Clark – Lotus Climax 1963 J Clark – Lotus Climax 1964 J Clark – Lotus Climax 1965 J Clark – Lotus Climax 1966 J Brabham – Brabham Repco 1967 J Clark – Lotus Ford 1968 J Siffert – Lotus Ford 1969 J Stewart – Matra Ford 1970 J Rindt – Lotus Ford 1971 J Stewart – Tyrrell Ford 1972 E Fittipaldi – Lotus Ford 1973 P Revson – McLaren Ford 1974 J Scheckter – Tyrrell Ford 1975 E Fittipaldi – McLaren Ford 1976 N Lauda – Ferrari 1977 J Hunt – McLaren Ford 1978 C Reutemann – Ferrari 1979 C Regazzoni – Williams Ford 1980 A Jones – Williams Ford 1981 J Watson – McLaren Ford 1982 N Lauda – McLaren Ford 1983 A Prost – Renault 1984 N Lauda – McLaren TAG 1985 A Prost – McLaren TAG 1986 N Mansell – Williams Honda 1987 N Mansell – Williams Honda 1988 A Senna – McLaren Honda 1989 A Prost – McLaren Honda 1990 A Prost – Ferrari 1991 N Mansell – Williams Renault 1992 N Mansell – Williams Renault 1993 A Prost – Williams Renault 1994 D Hill – Williams Renault 1995 J Herbert – Benetton Renault 1996 J Villeneuve – Williams Renault 1997 J Villeneuve – Williams Renault 1998 M Schumacher – Ferrari 1999 D Coulthard – McLaren Mercedes 2000 D Coulthard – McLaren Mercedes 2001 M Hakkinen – McLaren Mercedes 2002 M Schumacher – Ferrari 2003 R Barrichello – Ferrari 2004 M Schumacher – Ferrari 2005 J Montoya – McLaren Mercedes 2006 F Alonso – Renault 2007 K Raikkonen – Ferrari 2008 L Hamilton – McLaren Mercedes 2009 S Vettel – Red Bull Renault 2010 M Webber – Red Bull Renault 2011 F Alonso – Ferrari 2012 M Webber – Red Bull Renault 2013 N Rosberg – Mercedes 2014 L Hamilton – Mercedes 2015 L Hamilton – Mercedes 2016 L Hamilton – Mercedes 2017 L Hamilton – Mercedes 2018 S Vettel – Ferrari 2019 L Hamilton – Mercedes 2020 L Hamilton – Mercedes 2021 L Hamilton – Mercedes 2022 C Sainz – Ferrari