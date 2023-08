F1 | Mercedes, obiettivo vittoria entro fine stagione

George Russell ha le idee molto chiare su cosa ricercare nella seconda metà di stagione, che si aprirà a fine agosto con il weekend olandese di Zandvoort. L’inglese della Mercedes vuole dare la caccia al primo successo di questo campionato, caratterizzato dal dominio dell’accoppiata formata dalla Red Bull e da Max Verstappen.

Russell, facendo un’analisi del primo tempo di questo Mondiale, ha sottolineato come siano venute meno alcune chance per ottenere grandi risultati. Ma questo non impedirà alla Mercedes di riprovarci fino all’appuntamento conclusivo di Abu Dhabi.

“Sicuramente abbiamo perso alcune occasioni – ha riferito Russell, citato da Formula1.com – Il ritiro di Melbourne, il piccolo errore commesso a Monaco che ci avrebbe potuto dare il podio. E Silverstone, la Safety Car, sono piccole cose non andate nel verso giusto”.

Russell ha poi aggiunto: “Recentemente ho dovuto lottare con la vettura. Abbiamo alcune idee sul perché. Abbiamo perseguito una direzione di setup e questo fine settimana (GP Belgio, ndr) ha confermato che era la strada sbagliata. Questo mi lascia un po’ di fiducia che possiamo invertire la rotta nella seconda metà dell’anno. Ma, come ho detto, occhi puntati sulla Red Bull. Vogliamo vincere una gara quest’anno e stiamo ancora spingendo come un matti per riuscirci”.