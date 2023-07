F1 | Mercedes, Mick Schumacher al simulatore fino alle 2 di notte

Schumacher simulatore Mercedes – Il Gran Premio di Gran Bretagna, fino a questo momento, non è stato certamente positivo per la Mercedes. La squadra di Brackley credeva tanto negli aggiornamenti portati a Silverstone, ma visto anche il risultato delle qualifiche, con Hamilton e Russell ben lontani dalle prime due file, evidentemente qualcosa non ha funzionato, almeno finora. Dopo le prove libere di ieri, i due piloti titolari hanno evidenziato diversi problemi, con la monoposto che non è sembrata adattarsi troppo alle esigenze dei due britannici nonostante le novità montate sulle W14. Per cercare di raddrizzare un po’ la situazione in vista delle qualifiche, la Mercedes ha deciso di mandare Mick Schumacher al simulatore nel corso della notte, lavorando addirittura fino a oltre le 2.00. Chiaramente, la vicinanza tra circuito e fabbrica in questa occasione ha permesso tutto ciò e avere un feedback diretto può certamente risultare utile, ma anche dopo le qualifiche appena concluse la vettura si è dimostrata meno competitiva del previsto. Si spera nel passo gara, punto di forza in questa stagione.



