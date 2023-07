F1 | GP Gran Bretagna, qualifiche: Verstappen beffa una super McLaren

F1 GP Gran Bretagna risultati qualifiche – Superba pole position per Max Verstappen nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Gran Bretagna, 11° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di un pomeriggio caotico e caratterizzato da tanti colpi di scena, anche a causa del meteo ballerino che ha condizionato l’intera sessione, l’olandese è riuscito a garantirsi l’ennesima pole di questo campionato, ottenendo il massimo del potenziale dalla propria RB19. Il portacolori della Red Bull ha fermato il cronometro sull’1’26″720, due decimi e mezzo più rapido della McLaren di Lando Norris, fin qui autentico MVP del fine settimana.

L’inglese, bravo a lasciarsi alle spalle l’altra McLaren di Oscar Piastri, ha confermato i passi in avanti compiuti dalla MCL60, garantendosi e garantendo alla propria squadra una posizione di assoluto spessore in vista della corsa di domani. Quarta posizione per un comunque ottimo Charles Leclerc, lontano quattro decimi dal miglior crono ottenuto da Verstappen, seguito da Carlos Sainz e dalle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, apparse in difficoltà col bilanciamento della W14, soprattutto in condizioni di pista semi-umide.

Completano la graduatoria della top dieci Alexander Albon – altro autentico MVP di giornata insieme alle McLaren, a conferma del grosso step compiuto dalla Williams con il pacchetto di aggiornamenti presentato proprio in questo fine settimana – Fernando Alonso e Pierre Gasly. Appuntamento alle 15.00 di domani, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start di questo Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.