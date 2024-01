F1 | Mercedes, lotta contro il tempo per ultimare i lavori sulla W15

F1 Mercedes W15 – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne del sito ufficiale della squadra, Rob Thomas – Chief Operating Officer della Mercedes – ha raccontato il lavoro che la scuderia anglo-tedesca sta portando avanti sulla nuova W15, precisando come le giornate che anticipano i test pre-season, quest’anno fissati per il 21, 22 e 24 febbraio in Bahrain, siano sempre frenetiche e ricche di azione. Tutti, in squadra, vogliono mettersi nella migliore condizione possibile in vista del primo appuntamento della stagione e proprio per questo vengono attuati dei turni a ciclo continuo per ottimizzare al meglio il tempo.

Mercedes, giorni frenetici per ultimare la W15

“Ogni giorno arrivano migliaia e migliaia di componenti che vengono sottoposti ad ispezioni e test. Poi vengono costruiti in vari sottogruppi per il reparto test e sviluppo. In questa fase vengono tutti tutti i test di fatica, affidabilità e di prestazioni. Per le persone in fabbrica è un periodo molto intenso, anche perchè si fanno turni 24 ore su 24, sette giorni su sette. Tutti dimostrano grande impegno e alla fine si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo. C’è molto da fare e tutto deve combaciare al meglio. Mai come in questo periodo è fondamentale rispettare i tempo. Tutto dev’essere attenzionato e nulla dev’essere lasciato al caso.

“Tutti vogliamo metterci nelle migliori condizioni possibili in vista dei test in Bahrain ed è fondamentale avere tutto pronto in vista delle prime uscite stagionali. I problemi che si creano oggi avranno un impatto maggiore con il passare delle giornate e dei mesi. Bisogna trovare il giusto equilibrio. Per anni abbiamo lavorato duramente sui comportamenti all’interno della squadra, assicurandoci di avere una serie di valori definiti. È proprio questo il periodo dell’anno in cui tutto si riunisce, tutti sono presenti e ogni reparto è esperto in ciò che fa”.

“Ma per realizzare l’auto è necessario che ogni reparto interagisca in modo molto stretto. Tutto viene fatto con rispetto, ma molto velocemente. C’è una linea di fiducia in ogni area. Non si punta mai il dito. Se qualcuno ha un problema, lo risolve e se ha bisogno di aiuto viene a chiederlo”.

Una rivoluzione a 360° per ambire al vertice/h2>

Mercedes, ricordiamo, non userà mezze misure per la vettura che scenderà in pista nei test pre-season di Sakhir, in Bahrain. La W15, rispetto alla W14, offrirà numerose novità in quasi ogni area, dal telaio all’aerodinamica passando per la meccanica. Una rivoluzione a 360° varata da James Allison – tornato al timone di comando dello staff tecnico – che dovrà garantire ai piloti una vettura in grado di giocarsela alla pari con Max Verstappen e la Red Bull.