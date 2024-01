Formula 1 | Komatsu e la ricetta per riportare al vertice la Haas

Formula 1 Haas Komatsu – Assunta da pochi giorni la carica di Team Principal, Ayao Komatsu ha raccontato la propria ricetta personale per la rinascita della Haas, precisando come l’intera squadra debba concentrarsi principalmente su cosa non ha funzionamento sul pacchetto tecnico portato in pista lo scorso anno da Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. Nonostante un’enorme sforzo congiunto tra pista e fabbrica, la scuderia statunitense ha clamorosamente tappato gli update presentati ad Austin, perdendo di fatto una ghiotta occasione di risalita. Un’errore che Komatsu non può assolutamente permettersi, visto che da questa stagione – con ogni probabilità – dipenderà il futuro della Haas sullo schieramento di partenza.

Komatsu e gli errori commessi nel 2023

“La nuova vettura sarà uno step in avanti, certamente, ma non sarà sufficiente per battagliare alla pari con i nostri rivali, almeno fin dall’inizio. Non si tratta di essere negativi, bensì realisti. Il concept che abbiamo presentato negli Stati Uniti non ha offerto i riscontri che tutti quanti speravamo e questo ovviamente ci sta spingendo a lavorare. Vogliamo capire cosa non ha funzionato. Siamo una piccola squadra dopotutto. Ci aspetta un lavoro duro e non semplice, ma è fondamentale per noi capire la vettura e trovare delle soluzioni ai problemi. E’ importante restare uniti in un periodo di questo tipo, altrimenti faremo ancora più fatica”.

Haas, nuovi volti in cabina di comando

Komatsu, ricordiamo, ha assunto la carica di Team Principal da pochi giorni in sostituzione di Guenther Steiner. Il Manager altoatesino, apprezzato da tifosi e appassionati per il suo modo di fare, ha pagato a caro prezzo le prestazioni altalenanti della squadra nelle ultime due stagioni, le quali hanno portato la scuderia statunitense a bazzicare nelle posizioni meno nobili dello schieramento. Una condizione che Gene Haas non vuole più accettare, viste anche le tante difficoltà economiche che sta affrontando la compagine nell’ultimo periodo.