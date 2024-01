F1 | GP Madrid, il primo onboard del nuovo cittadino [VIDEO]

F1 GP Madrid – In attesa di vederlo a partire dalla stagione 2026, il reparto eSports della Williams ha mostrato un primo onboard del tracciato madrileno che ospiterà il Gran Premio di Spagna in sostituzione di Barcellona.

La pista, semi-cittadina e ubicata nella zona fieristica IFEMA a Valdebebas, avrà una lunghezza di 5,474 km e potrà contare su 20 curve. Una parte si snoderà sulle strade bazzicate quotidianamente dagli abitanti del luogo, mentre un’altra parte sarà costruita e utilizzata ad-hoc per il week-end di gara. Presenti inoltre due tunnel e una curva sopraelevata. Inoltre, uno dei punti forti del nuovo impianto sarà l’ubicazione, dato che il tracciato di potrà raggiungere con la metro dal centro-città e in pochi minuti dal vicino aeroporto di Barajas.

Someone say Madrid GP hotlap? 👀🇪🇸

Who’s excited to see this one hit the @F1 calendar in 2026? 🙌

Track simulation created by @Nukedrop#WilliamsEsports #WeAreWilliams #F1 #Formula1 pic.twitter.com/oKkk5a85qu

