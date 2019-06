F1 | Mercedes, Hamilton dopo l’incidente: “Non ricordo l’ultima volta che ho saltato una sessione”

Giornata in chiaroscuro per Lewis Hamilton, che in Canada è stato autore di un incidente durante le Libere 2 e che di fatto non gli ha permesso di completare né la simulazione di qualifica né tantomeno quella del passo gara. Il pilota inglese fino a quel momento ha dominato nei tempi sul giro, rifilando ben sei decimi a Vettel a parità di gomme Medie, ma questo errore, inusuale quando parliamo del cinque volte campione del mondo gli ha causato il danneggiamento di fondo, cerchione e cambio, che dovrà essere sostituito (era una vecchia unità, quindi niente penalizzazioni).

“La sessione mattutina è andata bene, all’inizio la pista era molto sporca, ma siamo tutti sulla stessa barca – ha detto Hamilton. Nelle Libere 2 invece ho fatto un errore e ho danneggiato la macchina: i ragazzi hanno provato a ripararla, hanno fatto di tutto, ma non è stato possibile. Non ricordo l’ultima volta che ho perso una sessione, non è bello stare nel garage a guardare, sembra di stare seduti nell’ufficio del preside desiderando di tornare in classe al più presto. E’ stato un errore innocente, stavo facendo più giri con le Medie cercando di trovare il limite. Ovviamente sono andato un po’ oltre, e in curva 9 ho perso il controllo. Ho cercato di tenerla e di non colpire il muro, ma queste cose accadono, devi solo metterle alle spalle e tornare subito in sella! Fortunatamente Valtteri ha fatto una buona sessione, quindi ci sarà tanto da analizzare”.