F1 | Ferrari, Vettel: “Giornata interessante, ma dobbiamo continuare a lavorare”

Secondo tempo per Sebastian Vettel al termine del venerdì di prove libere di Montreal che ha aperto il weekend del Gran Premio del Canada, settimo appuntamento stagionale del Mondiale 2019 di Formula Uno.

Il tedesco della Ferrari è stato preceduto solamente dal compagno di squadra Charles Leclerc, pagando 74 millesimi di ritardo dalla SF90 gemella guidata dal monegasco.

Vettel, commentando il lavoro svolto in pista, ha detto: “È stata una giornata interessante: la pista era piuttosto scivolosa all’inizio e sono convinto che migliorerà per tutto il weekend. Con le gomme abbiamo fatto ancora fatica, specialmente per quel che riguarda la performance nei long run. Ci sarà da lavorare nella terza sessione di prove libere perché avere una buona posizione di partenza in griglia è fondamentale”.

Il quattro volte campione del mondo ha poi aggiunto: “In questo momento direi che non siamo i più rapidi, soprattutto sul giro secco, dove i nostri principali rivali sembrano avere un discreto margine. Ci manca grip nelle curve più lente e la vettura non mi trasmette ancora le sensazioni che vorrei sentire. Proveremo a cambiare qualche regolazione per trovare il bilanciamento ottimale che ancora ci manca”.

