F1 | Mercedes, guasto alla power unit di Hamilton in Australia

Gara oltremodo deludente per Lewis Hamilton. Anche in Australia, le difficoltà della Mercedes W15 sono state evidenti, e il culmine è stato raggiunto al giro 15, quando il sette volte campione del mondo è stato costretto al ritiro per un guasto alla power unit. Le Frecce d’Argento hanno sono spuntate, anche quest’anno il calvario sembra interminabile, e sono passate appena tre gare. Il britannico prevede difficoltà anche nei prossimi appuntamenti iridati, e per lui, vedere la Ferrari vincere, non può essere altro che un sospiro di sollievo per il futuro.

“La mia gara stava andando bene fino al guasto alla power unit – ha detto Hamilton. E’ difficile sorpassare a Melbourne, ma avevo guadagnato alcune posizioni con il primo stint sulle soft. Peccato per il ritiro, vuol dire che c’è ancora molta strada da fare. Purtroppo sono cose che accadono, so che ci riprenderemo. Miglioreremo la vettura nel corso della stagione: lo abbiamo fatto negli anni scorsi e ho fiducia anche per il 2024. E’ difficile perché al momento non siamo competitivi, ma lavorerò duramente insieme alla squadra. Nel breve periodo credo che sarà ancora complicato competere nelle posizioni di vertice, ma vedremo cosa riusciremo a fare nel medio termine”.

