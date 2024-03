F1 | Russell accusa Alonso: “Ha frenato molto prima del solito”

Conclusione molto deludente per George Russell e la Mercedes in generale del Gran Premio d’Australia. Il giovane inglese è andato a sbattere nel corso del penultimo giro nel bel mezzo di una battaglia con Alonso, con lo spagnolo che nel tentativo di difendersi, ha frenato molto prima del solito in curva 7, sorprendendo il pilota della Freccia d’Argento, il quale ha perso il controllo della W15 andando contro le barriere e rientrando in maniera molto pericolosa in pista, gridando in radio perché sperava nella bandiera rossa per non essere centrato dai colleghi. Alonso per questo motivo è stato penalizzato con venti secondi sul tempo di gara. Insomma, piove sul bagnato in casa Mercedes.

Leggi anche: Alonso penalizzato dalla FIA a Melbourne

“Per fortuna sto bene – ha detto Russell dopo l’incidente. Non so come spiegare ciò che è successo: ero mezzo secondo dietro Fernando, 100 metri prima della curva, poi all’improvviso mi ha risucchiato molto velocemente. Ha chiaramente frenato prima rispetto ai giri precedenti, dopodiché ha rimesso il piede sul gas: non me lo aspettavo e la cosa mi ha colto di sorpresa, ho sbattuto con il muro e ho vissuto alcuni secondi drammatici. E’ stata una conclusione deludente dopo una gara difficile: il nostro ritmo non era ottimale, abbiamo fatto qualche buon tempo sul giro ma c’è del lavoro da fare per raggiungere quelli davanti”.