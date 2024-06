F1 | GP Spagna, gli highlights delle prove libere del venerdì [VIDEO]

F1 GP Spagna – Vi riportiamo gli highlights della giornata di libere valide per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di una giornata ben combattuta, Lewis Hamilton si è issato al comando della graduatoria generale dei tempi, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris. Un’equilibrio emerso già al mattino che può riservare delle grosse sorprese in vista delle sessioni di domani.

Quarto riscontro cronometrico per uno strepitoso Pierre Gasly, seguito a ruota da Max Verstappen, Charles Leclerc e Oscar Piastri. George Russell ed Esteban Ocon hanno trovato posto in ottava e nona posizione, mentre Valtteri Bottas si è aggiudicato l’ultima posizione all’interno della top dieci. Appuntamento alle 12.30 di domani per la terza e ultima sessione di lavoro al Montmelò, utile per affilare le armi in vista della qualifica che scatterà alle 16.00.