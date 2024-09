F1 | Mercedes, Allison ammette l’errore di strategia su Hamilton a Singapore

F1 Mercedes Hamilton – Nel consueto debrief post-gara pubblicato sul canale YouTube del team, James Allison ha riconosciuto l’errore strategico commesso sulla vettura di Lewis Hamilton in occasione dell’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale di Formula 1 2024.

Il Direttore Tecnico della squadra anglo-tedesca ha ammesso che la scelta di partire con le gomme soft sulla W15 #44 è stata un evidente errore, che ha impedito al sette volte campione del mondo di lottare per il podio. Hamilton, infatti, aveva richiesto di allineare la sua strategia a quella di George Russell che partiva con le medie, ma il team ha optato per un piccolo azzardo, puntando sul maggiore grip iniziale offerto dalle mescole più morbide.

Tuttavia, questa scelta non ha dato i risultati sperati, costringendo Hamilton a una strategia poco efficace che lo ha relegato alla sesta posizione sotto la bandiera a scacchi.

Allison ammette l’errore di strategia su Hamilton a Singapore

“Partire con le gomme morbide è stato un errore, e col senno di poi avremmo dovuto seguire la scelta degli altri e optare per le medie. L’idea era che le soft ci avrebbero permesso di avere un buono spunto iniziale, offrendo la possibilità di guadagnare una o due posizioni nei primi giri. Tuttavia, questo non è accaduto. Inoltre, contavamo sul fatto che il punto debole delle gomme morbide non sarebbe emerso troppo presto. Guardando alle gare passate a Singapore, il ritmo solitamente cresce dopo diversi giri, consentendo alle soft di mantenere buone prestazioni fino alla finestra del pit stop. Invece, il ritmo è aumentato già dal quinto giro, lasciando Lewis con una vettura non all’altezza. Di conseguenza, è stato costretto a rientrare ai box anticipatamente, compromettendo così la sua gara.”