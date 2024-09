F1 | Ufficiale: Racing Bulls conferma l’addio di Daniel Ricciardo

E’ ufficiale: dopo i diversi rumors durante e dopo il Gran Premio di Singapore, la Racing Bulls ha ufficialmente confermato di non continuare la sua stagione con Daniel Ricciardo.

Il pilota australiano aveva di fatto salutato tutti al termine di quella che è stata, di fatto, la sua ultima gara in Formula 1. Otto le vittorie conquistate in Formula 1, tre pole pole position, trentadue podi nel corso di quattordici stagioni nel Circus, guidando per scuderie come Toro Rosso – ora Racing Bulls – Red Bull, Renault e McLaren.

Protagonista indiscusso di battaglie in pista e siparietti sul podio con la sua shoey e della serie Netflix “Drive to Survive“, Ricciardo è sicuramente uno dei piloti più amati dai tifosi e tante sono state le dimostrazioni d’affetto sin dal termine del weekend di Singapore.

“Tutti qui alla VCarb vorrebbero ringraziare Daniel per il suo lavoro nelle ultime due stagioni passate con noi. Daniel è stato un vero gentleman, sia dentro che fuori dalla pista, non facendoci mai mancare il suo sorriso. Ci mancherà e avrà sempre un posto speciale nella famiglia Red Bull” ha dichiarato il team principal Laurent Mekies.

Così come con la McLaren, Ricciardo sembra non aver mai davvero trovato il feeling per esprimere il suo potenziale col team di Faenza, con cui ha raccolto una serie di alti e bassi fino all’epilogo.

Si attende ora l’ufficialità di Liam Lawson, che proprio nel 2023 debuttò per sostituire l’infortunato Ricciardo, da poco rientrato in Formula 1.

