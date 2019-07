F1 | Melbourne confermata fino al 2025

Attraverso un comunicato stampa, la Formula 1 ha reso noto che il Gran Premio d’Australia ci sarà fino al 2025. Nella giornata odierna infatti è stato firmato un accordo con l’Australian Grand Prix Corporation.

L’Australia ha una storia impressionante nel motorsport, considerato che ospita il mondiale F1 dal 1985 e i numeri parlano chiaro: solo negli ultimi tre anni oltre 900.000 fan hanno assistito al Gran Premio sul circuito dell’Albert Park.

Il prossimo anno, come di consueto, Melbourne ospiterà la prima gara del calendario dal 12 al 15 marzo.

Queste le parole del CEO di Liberty Media, Chase Carey:

“Siamo lieti di aver rinnovato la nostra partnership con la città di Melbourne, che ospiterà il Gran Premio d’Australia di Formula 1 almeno fino al 2025. La decisione di estendere il rapporto attuale per altri due anni deriva dal fatto che questo evento ha dimostrato essere un successo clamoroso per la capitale di Victoria, per l’Australia e in tutto il mondo, dimostrandosi immensamente popolare tra i fan e tra coloro che lavorano in Formula 1. Lavorando insieme al nostro partner, l’Australian Grand Prix Corporation, pensiamo di rendere la gara australiana ancora più emozionante e spettacolare, come evento sportivo e come forma di intrattenimento. L’annuncio di oggi segue la conferma della scorsa settimana, relativa al Gran Premio di Gran Bretagna, ed è la prova che sempre più promotori condividono la nostra visione a lungo termine per il futuro della Formula 1. Non vediamo l’ora di tornare a Melbourne il prossimo anno per celebrare il 25esimo anniversario del Gp d’Australia”.