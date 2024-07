F1 | Ralf Schumacher: “Hamilton ha dimostrato ai suoi detrattori che si sbagliavano”

Il sette volte iridato è tornato al successo dopo quasi tre anni di digiuno (l’ultima vittoria risaliva a Jeddah 2021), mettendo così a tacere le critiche di chi sosteneva che il suo tempo in Formula 1 fosse giunto al termine. Questo è il punto di vista dell’ex pilota e ora opinionista per Sky Deutschland, Ralf Schumacher. Lo stesso Lewis Hamilton ha ammesso nel post gara di Silverstone che dopo il 2021 era persino arrivato a dubitare delle sue capacità e del fatto che sarebbe tornato a vincere. Le sue lacrime dopo la vittoria nel GP di casa sono state la conferma che dietro a Sir Lewis, ai suoi look stravaganti, c’è una persona in carne ed ossa.

“Ci sono state voci che dicevano che il suo tempo poteva essere scaduto, che sta diventando troppo vecchio, che la Ferrari potrebbe essere infastidita dalla loro decisione. Ma ora tutto è tornato al punto di partenza: Hamilton è tornato. Storie come questa sono la bellezza del motorsport e della Formula 1”, ha commentato Ralf Schumacher.