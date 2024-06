DIRETTA F1 | GP Austria 2024: Live Gara [LIVE TIMING E COMMENTO]

Diretta F1 GP Austria – Max Verstappen a caccia del poker nel fine settimana del Gran Premio dell’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo aver ottenuto il primo posto in ogni sessione fin qui disputata, l’olandese cerca il Grand Chelem con la gara di questo pomeriggio, la quale si articolerà su 71 tornate lungo in Red Bull Ring. McLaren pronta ad approfittare di eventuali imperfezioni del duo Verstappen-Red Bull, mentre alle spalle infiammerà il duello Ferrari-Mercedes per i piazzamenti in top dieci.

Da seguire anche la battaglia tra le squadre di centro-gruppo, visto che gli equilibri incerti di questo fine settimana potrebbero rendere la corsa di questo pomeriggio emozionante e ricca di sorprese.

