F1 | McLaren, Norris: “Spero che la battaglia con Verstappen duri fino alla fine”

Il Gran Premio di Singapore, disputato domenica scorsa sul tracciato cittadino di Marina Bay, ha rimarcato ancora una volta come la McLaren sia senza ombra di dubbio la migliore monoposto presente in pista. La MCL38 ha letteralmente annichilito la concorrenza nell’ultimo appuntamento, con Lando Norris autentico mattatore nella notte di Marina Bay dove si è imposto sia in qualificq che in gara.

Una prestazione che ha permesso all’alfiere della McLaren di accorciare il gap da un Verstappen che malgrado le difficoltà ha chiuso secondo, con l’olandese che ora può contare su un vantaggio di 52 lunghezze sul rivale da amministrare nelle ultime sei gare della stagione, e alla McLaren di allungare il distacco dalla Red Bull ora salito a 41 punti nel Mondiale costruttori.

Norris, discutendo della battaglia con Verstappen, si augura che la lotta iridata possa prorogarsi fino all’ultima gara ma al tempo stesso l’inglese è conscio delle difficoltà che potrebbero esserci lungo la strada che porta alla bandiera a scacchi di Abu Dhabi.

“Se mi aspetto che la battaglia con Verstappen durerà fino alla fine? Lo spero. Ho ancora molti punti da recuperare e non sarà facile farlo – ha dichiarato Norris, intervistato da Sky Sports F1 – Gareggiamo contro Red Bull e contro Max, l’accoppiata più dominante che si sia mai vista in Formula 1, a partire dall’anno scorso. E questo non è necessariamente cambiato, parliamo della stessa squadra e dello stesso pilota. Ho a che fare con una tra le concorrenze più dure che la Formula 1 abbia mai visto”.

L’inglese ha poi aggiunto: “In questo momento stiamo facendo un lavoro migliore come squadra perché la mia e la nostra macchina sono più veloci delle loro. Ma questo è solo merito della squadra, che sta facendo un lavoro straordinario, è più intelligente e fa cose più giuste, creando quel mini-DRS flap (elemento giudicato regolare dalla Federazione, ma che la stessa ha richiesto alla McLaren di modificarlo) e altro”.

Norris, completando il proprio pensiero, ha detto: “Mi sto impegnando al massimo per fare in modo che questo accada. Lui sta cercando di fare in modo che non accada. Quindi dovremo aspettare per scoprirlo”.