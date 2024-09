F1 | Ultim’ora: la FIA chiede alla McLaren di modificare l’ala posteriore

E’ di poco fa la notizia della richiesta da parte della FIA al team McLaren di modificare il design dell’ala posteriore sulla scia delle polemiche nate dopo il Gran Premio d’Azerbaijan, vinto da Oscar Piastri.

I team rivali infatti, hanno messo in dubbio la legalità dell’ala posteriore della McLaren dopo il Gran Premio dell’Azerbaigian, poiché sembrava ruotare indietro in velocità, offrendo così un vantaggio in gara. La FIA ha esaminato attentamente il suo design e

sebbene non ci siano dubbi sul fatto che l’ala sia pienamente conforme alle normative vigenti, e superi tutti i test statici, resta inteso che la FIA ha richiesto di apportare delle modifiche.

5/5 - (1 vote)