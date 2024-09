F1 | Kubica non ha dubbi: “Max Verstappen vincerà il titolo, ne sono convinto!”

Per Robert Kubica non c’è alcuna indecisione nella scelta del nome del driver che conquisterà il titolo di Formula 1 2024. Il polacco infatti, protagonista quest’anno nella categoria Hypercar alla guida della Ferrari numero 83, ritiene che sarà nuovamente Max Verstappen a laurearsi campione del mondo. Titolo che, se dovesse rimanere all’olandese, permettere così all’alfiere della Red Bull di salire a quota quattro allori iridati in carriera.

Kubica, discutendo di un Mondiale più vivo che mai, un’autentica antitesi rispetto al dominio imbarazzante mostrato lo scorso anno dalla Red Bull dove la scuderia di Milton Keynes conquistò tutte le gare eccezion fatta per quella di Singapore che vide l’affermazione della Ferrari con Carlos Sainz, ha voluto anche sottolineare l’ottimo lavoro svolto dalla McLaren che gara dopo gara ha accresciuto le proprie prestazioni diventando di fatto la migliore monoposto presente attualmente in griglia.

“Max Verstappen vincerà il titolo mondiale in Formula 1, ne sono convinto! – il pensiero di Kubica all’Ansa – Gli ultimi risultati sono l’ennesima dimostrazione che la Formula 1 è dinamica – non solo in pista alla domenica quando si disputano le corse, ma anche in fabbrica, fuori dall’inquadratura delle telecamere, con il tanto lavoro dei team. Dimostrazione che la vera gara è quella che si corre nelle aziende e nelle strutture”.

Il pilota polacco, continuando la propria analisi, ha poi detto: “Lavorando bene si possono raggiungere ottimi risultati come sta facendo la McLaren che si merita un elogio particolare perché fuori dalla pista sta portando avanti un campionato spaziale, insieme Ferrari e Mercedes che stanno provando a ricucire il divario e tutto questo sta destabilizzando la realtà Red Bull. È una stagione affascinante, quello che un po’ era mancato negli ultimi anni”.