F1 | Addio Red Bull-Newey, Jordan: “Uscita di scena molto professionale”

Eddie Jordan ha esternato tutta la sua soddisfazione e ammirazione nella gestione dell’addio di Adrian Newey dalla Red Bull. Il Genio, che ha concluso la sua lunga e vincente avventura nella scuderia di Milton Keynes portato fin sul tetto del mondo del motorsport, ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale sempre Oltremanica spostando il progetto tecnico Aston Martin varato da Lawrence Stroll.

Jordan, che cura gli interessi di Newey, ha sottolineato come l’amico e assistito abbia rispettato il volere della Red Bull di rimanere in silenzio fino alla data concordata. Nei prossimi mesi per il Genio si aprirà una nuova fase della carriera, molto probabilmente quella conclusiva, che lo vedrà impegnato nella scuderia di Silverstone in concomitanza con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico sulle power unit.

“Non avete sentito una parola da parte mia fino al 6 settembre, quella era la data indicata dalla Red Bull per stabilire quando potevamo o non potevamo parlare – ha dichiarato Jordan nel podcast Formula For Success – Non posso far altro che ammirare Adrian, perché non ha parlato fino al giorno in cui Red Bull non ci ha dato l’autorizzazione per farlo”.

Jordan, continuando a discutere, ha detto: “L’uscita di scena di Adrian dalla Red Bull è stata una delle cose più professionali che abbia mai fatto. Forse parliamo della cosa più bella. Il tutto è stato organizzato e coordinato in maniera elegante, ne sono orgoglioso. Così come sono orgoglioso della Red Bull, di quanto ho fatto e di come anche Adrian abbia gestito la situazione”.