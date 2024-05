F1 | McLaren, Norris in seconda fila a caccia del podio a Monaco

Il quarto posto di Norris nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco mette la McLaren in una buona posizione per attaccare il podio con entrambe le macchine. Certo, passare a Monte Carlo è sempre difficile, ma con una buona partenza e un’ottima strategia, eseguita alla perfezione, nulla è definitivamente compromesso. Dall’altra parte c’è una Ferrari super in forma nelle stradine del Principato e che farà di tutto per aiutare Charles Leclerc a conquistare il successo nella gara di casa, così per sfatare finalmente un tabù che lo assilla sin da quando ha iniziato a correre.

“Quello di oggi è un buon risultato per noi – ha ammesso Norris dopo le qualifiche di ieri. Ero così vicino a un qualcosa di importante e naturalmente mi sarebbe piaciuto essere una o due posizioni più avanti, specialmente in un circuito come quello di Monte Carlo, dove i sorpassi sono notoriamente difficili, ma sono comunque contento di quanto fatto oggi e siamo in una buona posizione di partenza per la gara di domani. Il team ha fatto un grande lavoro affinché Oscar possa partire dal secondo posto. Il risultato di squadra è stato ottimo e cercheremo di massimizzarlo domani”.